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01:24

Культура

Американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет

Фото: ASSOCIATED PRESS/Evan Agostini

Известный американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Guardian.

"Маккарти умер в своем доме естественной смертью. Его сын Джон Маккарти подтвердил смерть", – указано в сообщении.

Писатель получил наибольшую популярность благодаря роману "Дорога" 2006 года, в котором рассказывается о путешествии отца и сына по постапокалиптическим США. За этот роман Маккарти был удостоен Пулитцеровской премии.

К другим его известным произведениям относятся "Все красивые лошади", "Старикам тут не место" и "Кровавый меридиан".

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