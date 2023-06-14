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Известный американский писатель Кормак Маккарти скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает The Guardian.

"Маккарти умер в своем доме естественной смертью. Его сын Джон Маккарти подтвердил смерть", – указано в сообщении.

Писатель получил наибольшую популярность благодаря роману "Дорога" 2006 года, в котором рассказывается о путешествии отца и сына по постапокалиптическим США. За этот роман Маккарти был удостоен Пулитцеровской премии.

К другим его известным произведениям относятся "Все красивые лошади", "Старикам тут не место" и "Кровавый меридиан".