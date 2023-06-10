Террорист Унабомбер умер в тюрьме США – СМИ

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Американский террорист Теодор Качински, известный как Унабомбер, умер в тюрьме США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Отмечается, что 81-летний Качинский был найден мертвым в камере, причины смерти не называются. Он был известен тем, что рассылал заминированные посылки в университеты и офисы авиакомпаний. Так он пытался привлечь внимание к ущемлению свободы человека в мире современных технологий.

Его приговорили к пожизненному заключению в 1996 году. В 2021 Качински перевели в тюремную больницу, так как у преступника ухудшилось здоровье.

5 июня в тюрьме в возрасте 79 лет скончался бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Ханссен. Он был осужден за шпионаж в пользу РФ.

До этого ушел из жизни сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (признана экстремисткой и запрещена на территории РФ) Романа Шухевича – Юрий Шухевич. В общей сложности в местах лишения свободы (тюрьмах и лагерях) СССР Шухевич провел 28 лет.