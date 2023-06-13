Актер Трит Уильямс погиб в результате ДТП

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Американский актер Трит Уильямс погиб во время ДТП в возрасте 71 года, сообщает телеканал "360".

ЧП произошло на трассе недалеко от Дорсета в американском штате Вермонт 12 июня около 17:00 по местному времени. По предварительным данным, водитель машины поворачивал и не увидел мотоцикл. В аварии пострадал лишь Уильямс. Для его эвакуации в больницу Нью-Йорка вызвали вертолет.

Однако из-за полученных травм артист скончался. В местной полиции заявили, что расследование аварии находится на ранней стадии, осмотр места происшествия продолжат уже сегодня, 13 июня.

Уильямс родился в 1951 году. Он получил известность в 1970-е годы. Зрители помнят его по таким картинам, как "Байки из склепа", "Принц города", "127 часов" и "Однажды в Америке".