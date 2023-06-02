Умер актер из сериала "Интерны" Валерий Громовиков

Фото: кадр из сериала "Интерны"; режиссер – Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда, Евгений Невский, Радда Новикова, Дина

Российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале Хабаровского театра юного зрителя.

"30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами", – указано в сообщении.

Причины смерти актера не приводятся.

Валерий Громовиков окончил Хабаровский государственный институт культуры и искусств, ассистентуру СПбГАТИ. До 2003 года он работал в Хабаровском ТЮЗе. В конце 1980-х годов смог дебютировать в качестве актера на телевидении.

Артист принимал участие в съемках таких проектов, как "На углу у Патриарших", "Таксистка", "Адвокат", "Две судьбы", "Зона", "Люба, дети и завод…", "Не родись красивой", "Счастливы вместе", "След", "Солдаты", "Ранетки", "Глухарь", "Интерны" и многих других. В его фильмографии более 80 ролей.