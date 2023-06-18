Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:44

В мире

В Мехико в возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого

Фото: РИА Новости

Всеволод Волков, внук Льва Троцкого, скончался в столице Мексики Мехико в возрасте 97 лет. Об этом со ссылкой на мексиканское Левое социалистическое движение сообщает РИА Новости.

"В возрасте 97 лет умер внук Льва Троцкого, который сопровождал русского революционера в последние годы его жизни, самый преданный из людей в защите истории своего деда и его идей", – указано в сообщении на сайте движения.

Волков вместе со своим дедом Троцким прибыли в Мексику в 1939 году. Он был свидетелем нескольких покушений на своего деда.

Так, в 1940 году Волков был ранен, когда в дом политика ворвалась группа из 25 человек, сам же Троцкий тогда не пострадал.

В том же году Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер.

Волков был последним живым свидетелем убийства Троцкого. До самой смерти он возглавлял Дом-музей Троцкого, который он открыл в 1990 году.

Читайте также

за рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика