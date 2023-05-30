Актер Николай Шатохин умер в возрасте 62 лет

Фото: kino-teatr.ru

Советский и российский актер театра и кино Николай Шатохин ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом рассказала режиссер Ксения Зорина на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России).

"Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах – "Чувствительном милиционере" Киры Муратовой и "Трудно первые сто лет" Виктора Аристова", – написала она.

По ее словам, артист умер в медучреждении. Зорина поделилась, что похороны Шатохина организуют в четверг, 1 июня. Прощание с актером состоится на сцене Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Вместе с этим она подчеркнула, что дата прощания может поменяться.

Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 году он окончил ГИТИС по специальности "актерское искусство", а уже в 1989–1992 годах работал актером МТЮЗ.

Кроме того, Шатохин сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры. Актер снялся в более чем 70 картинах, например "Чувствительный милиционер", "Каменская", "Меченосец", "Лекарство от смерти" и другие.