Состояние Глеба Панфилова остается без изменений

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова остается без изменений, сообщил ТАСС директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

По его словам, другой информации о состоянии артиста у него пока нет.

Режиссера госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом головного мозга, которому предшествовало падение. Позднее медики Склифа оценили состояние режиссера как тяжелое.

Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе 2023 года.