10:25Культура
Врачи оценили состояние режиссера Панфилова
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в институте Склифосовского в Москве.
Панфилова госпитализировали в медучреждение 11 мая. По словам директор театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера, режиссер упал, из-за чего у него образовался инсульт головного мозга.
Режиссер был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе этого года.
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