Врачи оценили состояние режиссера Панфилова

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Режиссер и сценарист Глеб Панфилов находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в институте Склифосовского в Москве.

Панфилова госпитализировали в медучреждение 11 мая. По словам директор театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера, режиссер упал, из-за чего у него образовался инсульт головного мозга.

Режиссер был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе этого года.

"Звезды советского экрана": Инна Чурикова и Глеб Панфилов