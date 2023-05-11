Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народного артиста РСФСР, режиссера и сценариста Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с инсультом. Об этом сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Глеб Анатольевич Панфилов сегодня попал в беду: упал, и у него образовался инсульт головного мозга. Его госпитализировали, и сейчас везут в Институт Склифосовского", – цитирует его ТАСС.

При этом, как уточнил Варшавер, на момент госпитализации Панфилов мог говорить, что дает надежду на положительное развитие событий в дальнейшем.

Панфилову 88 лет. Он является режиссером и сценаристов фильмов "В огне брода нет", "Начало", "Прошу слова", "Васса", "Иван Денисович" и других картин.

Режиссер был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая умерла в январе 2023 года.

До этого в больнице оказался актер Станислав Садальский. Выяснилось, что он пришел в медучреждение для обследования, во время которого высказал необходимость в обеспечении больниц специальными аппаратами, позволяющими безошибочно находить места для введения капельниц. По словам актера, он часто сталкивается с проблемой, когда медсестры не могут найти на его руке место для укола.

