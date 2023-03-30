Актер Стас Садальский попал в больницу

Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили

Актер Стас Садальский оказался в больнице. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что пришел в медучреждение для обследования, и поделился фотографией, на которой можно увидеть капельницу, поставленную в его руку. Он добавил, что у него тонкие вены, из-за чего у медсестер возникли проблемы с установкой капельницы и уколом.

Садальский отметил, что в больнице есть прибор, который позволяет мгновенно найти место для укола. Артист предложил закупить эти аппараты для всех медицинских учреждений страны.

"Если бы министром здравоохранения был я, то распорядился закупить эти приборчики в каждую больницу России…" – заявил он.

Ранее сообщалось, что актриса Наталья Белохвостикова была госпитализирована из-за проблем с ногами. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что она начала испытывать дискомфорт при ходьбе, который постепенно усиливался.

После этого Белохвостикова опровергла информацию о своей госпитализации, заявив, что она в полном порядке. Актриса отметила, что у нее не было никаких жалоб на ноги. 28 марта она не лежала в больнице, а проводила время в кругу семьи, празднуя день рождения близкого родственника.



"Звезды советского экрана": Станислав Садальский

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