Актриса Наталья Белохвостикова опровергла информацию о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова опровергла информацию о своей госпитализации и добавила, что не жалуется на свое состояние. Об этом сообщает телеканал "360".

"Кто пишет? Какой ужас. Нет, я бегаю как лань. У меня все нормально", – отметила она.

Белохвостикова добавила, что у нее не было жалоб на боли в ногах. Она добавила, что находится в кругу семьи, а не в больнице, выпивает шампанское и отмечает день рождения одного из родственников.

Дочь актрисы Наталья Наумова сообщила, что не знает ничего о госпитализации, про которую пишут в СМИ, так как с ее матерью все в порядке.

Ранее сообщалось, что Белохвостикова была госпитализирована в одну из столичных больниц. По словам источника, 71-летняя актриса жаловалась на боли в ногах и испытывала дискомфорт при ходьбе, который усиливался. Собеседник отметил, что актриса уже проходила лечение, но оно, по всей видимости, не помогло.



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