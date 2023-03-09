Сергею Гармашу вызвали скорую помощь

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Народный артист России Сергей Гармаш почувствовал себя плохо после возвращения со съемок. Об этом сообщил телеграм-канал "Звезда" со ссылкой на представителя актера Олега Будрина.

По его словам, у артиста появились боли в сердце и ему вызвали скорую медицинскую помощь. Будрин отметил, что ничего страшного не случилось.

"Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", – поделился представитель актера с РИА Новости.

Будрин добавил, что информация о госпитализации отсутствует.

"При отравлениях это бывает. Ничего страшного", – сказал он.

У Гармаша присутствуют проблемы с сердцем, указал представитель артиста.

Ранее госпитализировали актера Бориса Щербакова. Отмечалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.

Сын актера поделился, что его отцу диагностировали обострение хронического бронхита. Он также заявил, что артист прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы.

Позже стало известно, что Щербакова выписали из медучреждения, он чувствует себя хорошо.

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