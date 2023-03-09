16:50Культура
Сергею Гармашу вызвали скорую помощь
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Народный артист России Сергей Гармаш почувствовал себя плохо после возвращения со съемок. Об этом сообщил телеграм-канал "Звезда" со ссылкой на представителя актера Олега Будрина.
По его словам, у артиста появились боли в сердце и ему вызвали скорую медицинскую помощь. Будрин отметил, что ничего страшного не случилось.
"Ничего страшного нет, он просто что-то съел в дороге, вчера только прилетел. Я думаю, супруга испугалась и вызвала врача", – поделился представитель актера с РИА Новости.
Будрин добавил, что информация о госпитализации отсутствует.
"При отравлениях это бывает. Ничего страшного", – сказал он.
У Гармаша присутствуют проблемы с сердцем, указал представитель артиста.
Ранее госпитализировали актера Бориса Щербакова. Отмечалось, что он плохо себя почувствовал во время репетиции в Выборгском Дворце культуры.
Сын актера поделился, что его отцу диагностировали обострение хронического бронхита. Он также заявил, что артист прошел обследование в кардиологическом отделении одной из больниц Москвы.
Позже стало известно, что Щербакова выписали из медучреждения, он чувствует себя хорошо.
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