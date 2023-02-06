Актер Гришечкин опроверг информацию о госпитализации

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер театра и кино, режиссер и театральный педагог Вячеслав Гришечкин назвал сообщения в СМИ о своей госпитализации враньем. Об этом сообщает телеканал "360".

Артист отметил, что сейчас "жив-здоров".

Гришечкин напомнил, что три года назад у него был инфаркт.

"Мне делали стент сосудов. Сейчас чувствую себя нормально. Все страшное позади", – уточнил актер.

Он подчеркнул, что не знает, откуда пошла информация о госпитализации.

Ранее телеведущий и путешественник Николай Дроздов рассказал, что его планируют выписать из больницы 7 февраля. Он пояснил, что с момента его госпитализации из-за многочисленных переломов ребер прошло больше двух недель.

Дроздов добавил, что он прошел курс интенсивного восстановления. Он пояснил, что из-за специфики переломов травма будет ощущаться еще долго. При этом Дроздов признался, что уже нашел позиции, в которых ему не больно находиться.



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