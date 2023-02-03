Игоря Николаева перевели в обычную палату – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певца и композитора Игоря Николаева перевели в обычную палату. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

"Пока еще полностью не восстановился, остается под наблюдением врачей", – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее жена артиста Юлия Проскурякова написала в соцсети, что Николаев в ближайшие дни может вернуться домой.

По ее словам, супруг почувствовал недомогание и обратился за помощью. Певцу провели обследование и назначили лечение.

В СМИ появилась информация о госпитализации Николаева 31 января. Отмечалось, что его доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем в 05:00 30 января.

После Николаев опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации в критическом состоянии, отметив, что проходит обследование и чувствует себя хорошо.



Игорь Николаев заявил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо

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