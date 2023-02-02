Жена Игоря Николаева рассказала о скорой выписке госпитализированного артиста

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

У певца Игоря Николаева все нормально, в ближайшие дни он может вернуться домой. Об этом жена артиста Юлия Проскурякова написала в своем Instagram (запрещен в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией).

По ее словам, артист почувствовал недомогание и обратился за помощью. Певцу провели обследование и назначили лечение.

"Хватит разносить по интернету нагнетающую информацию о состоянии здоровья Игоря! <...> Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного", – подчеркнула Проскурякова.

Она также попросила журналистов перестать названивать. Проскурякова отметила, что различные СМИ "просто замучили" врачей, близких артиста и организаторов концертов.

СМИ сообщили о госпитализации Николаева 31 января. Отмечалось, что его доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем в 05:00 30 января. Сам же Николаев тогда сказал, что чувствует себя прекрасно.

Позже артист подчеркнул, что проходит обследование. Он также выразил надежду, что сможет встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах.



Игорь Николаев заявил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо

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