Игорь Николаев заявил, что проходит обследование и чувствует себя хорошо

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Певец и композитор Игорь Николаев опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации в критическом состоянии, отметив, что проходит обследование и чувствует себя хорошо. Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией).

"Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах", – написал он.

Музыкант поблагодарил всех, кто за него беспокоится, за поддержку и добрые слова.

Ранее певец уже отмечал, что чувствует себя прекрасно. Помощница Николаева также заявила, что не обладает информацией о его госпитализации.

31 января СМИ сообщили, что Игоря Николаева госпитализировали. Артисту якобы вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем. Как сообщили некоторые телеграм-каналы, врачи подтвердили у него инфаркт.

Представитель концертного зала на Новом Арбате, где Николаев должен выступать 25 марта, также заявил, что концерт могут перенести из-за госпитализации певца.



Певец Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт – СМИ

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