Отец Костомарова рассказал о состоянии фигуриста

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Состояние фигуриста Романа Костомарова стабильно. Временами его отключают от ИВЛ, а потом снова подключают. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отца спортсмена Сергея Костомарова.

По его словам, пока о выписке речь не идет.

"Бывает так, что что-то плохо, а потом раз – улучшилось", – уточнил отец фигуриста.

Он также рассказал, что пока не виделся с сыном. При этом мужчина подчеркнул, что фигурист скучает по дому.

"А дом – это и есть мы", – добавил отец Костомарова.

Олимпийского чемпиона 2006 года госпитализировали в "Коммунарку" в ночь с 9 на 10 января. Его поместили в реанимацию с диагнозом "пневмония" и подключили к ЭКМО.

Известно, что на новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.

В конце января заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Вместе с тем СМИ писали, что спортсмен пока находится на ИВЛ.



Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

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