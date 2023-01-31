11:37Спорт
Отец Костомарова рассказал о состоянии фигуриста
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова стабильно. Временами его отключают от ИВЛ, а потом снова подключают. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на отца спортсмена Сергея Костомарова.
По его словам, пока о выписке речь не идет.
"Бывает так, что что-то плохо, а потом раз – улучшилось", – уточнил отец фигуриста.
Он также рассказал, что пока не виделся с сыном. При этом мужчина подчеркнул, что фигурист скучает по дому.
"А дом – это и есть мы", – добавил отец Костомарова.
Олимпийского чемпиона 2006 года госпитализировали в "Коммунарку" в ночь с 9 на 10 января. Его поместили в реанимацию с диагнозом "пневмония" и подключили к ЭКМО.
Известно, что на новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал Илья Авербух.
В конце января заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Вместе с тем СМИ писали, что спортсмен пока находится на ИВЛ.
Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!