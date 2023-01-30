12:29Спорт
Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
По его словам, спортсмен идет на поправку.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз" заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха.
Фигуриста направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Ранее осведомленный источник сообщил, что сердце госпитализированного спортсмена Костомарова функционирует нормально.
Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось
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