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12:29

Спорт

Фигурист Костомаров идет на поправку – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Состояние здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По его словам, спортсмен идет на поправку.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах он выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз" заслуженного мастера спорта РФ Ильи Авербуха.

Фигуриста направили в медучреждение в Коммунарке для прохождения процедуры искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Ранее осведомленный источник сообщил, что сердце госпитализированного спортсмена Костомарова функционирует нормально.

Состояние фигуриста Романа Костомарова улучшилось

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