Врач оценил шансы фигуриста Костомарова вернуться на лед

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко рассказал о шансах олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова вернуться на лед. Его слова передает Пятый канал.

По словам специалиста, благодаря спорту фигурист с большой долей вероятности сможет выздороветь. Также он отметил что у Костомарова процесс восстановления займет меньшее количество времени, чем у среднестатистического человека.

"Никто не может спрогнозировать, как поведет себя организм. Но учитывая, что он спортсмен, есть вероятность, что восстановительные функции у него будут лучше, чем у простого человека. Просто нужна хорошая реабилитация", – отметил Тарасенко.

Врач добавил, что холод и лед вряд ли могли стать стать причиной заболевания фигуриста.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. В пятницу, 13 января, стало известно, что его состояние остается без изменений.

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