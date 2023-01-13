Состояние госпитализированного фигуриста Костомарова остается без изменений

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, который находится в больнице, остается без изменений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, в состоянии госпитализированного спортсмена улучшений пока нет.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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