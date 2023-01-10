Госпитализированного в "Коммунарку" фигуриста Костомарова подключили к ЭКМО

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российского фигуриста Романа Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке, сейчас он проходит процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях, она нужна для поддержания жизни.

"В начале шестого Костомарова привезли в "Коммунарку". Сейчас он на ЭКМО. Не коронавирус", – рассказал источник.

О госпитализации олимпийского чемпиона по фигурному катанию информация поступила 10 января. Отмечалось, что Костомаров пребывает в реанимации с диагнозом "пневмония".

Отец спортсмена Сергей Костомаров ранее рассказал, что фигуриста переведут в "Коммунарку". Он выразил мнение, что раз сына перевезли в данную больницу, то у него, скорее всего, COVID-19.



Олимпийский чемпион по фигурному катанию Костомаров попал в реанимацию

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