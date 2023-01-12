Тарасова назвала бредом информацию о купании Костомарова в проруби до госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала бредом информацию о том, что фигурист Роман Костомаров купался в проруби до своей госпитализации.

В Сети распространилась информация о том, что спортсмен болел неделю до того, как его положили больницу. Сообщалось, что Костомаров якобы занимался самолечением и окунался в прорубь. Кроме того, говорилось, что он с высокой температурой продолжал участвовать в шоу.

"Я его видела в последний день на спектакле, у него не было температуры. Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет", – передает РИА Новости ее слова.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Позднее стало известно, что спортсмена направили в медучреждение в Коммунарке, где он начал проходит процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

Мать Костомарова рассказала, что состояние здоровья спортсмена остается без изменений. Она поблагодарила всех, кто предлагает фигуристу помощь.

Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остается без изменений

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