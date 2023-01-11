Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остается без изменений

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мать олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова рассказала, что состояние здоровья спортсмена остается без изменений. Об этом сообщает телеканал "360".

Валентина Костомарова отметила, что важно сохранять позитивный настрой и надеяться на лучшее. Она поблагодарила всех, кто предлагает фигуристу помощь.

Также, по словам матери спортсмена, его супруга Оксана Домнина в эти дни не находит себе места. Пара вместе воспитывает двоих детей.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь с 9 на 10 января. На новогодних каникулах фигурист выступал в новом ледовом цирковом шоу "Волшебник страны Оз", постановщиком которого стал заслуженный мастер спорта РФ Илья Авербух.

Ранее стало известно, что Костомарова направили в медучреждение в Коммунарке, сейчас он проходит процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. Подобная процедура проводится лишь в экстренных случаях.

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