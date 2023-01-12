Тренер Мишин рассказал о своем самочувствии

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о своем состоянии. Об этом сообщает News.ru.

Ранее врачи заподозрили у Мишина пневмонию. Он сам сообщил об ухудшении самочувствия и пожаловался на жар. Однако сейчас состояние тренера улучшилось.

"Чувствую себя лучше, спасибо. Я выздоравливаю", – отметил он.

Мишин выразил надежду на то, что ему удастся посетить Кубок Первого канала, который должен пройти 21–22 января в столице.

До этого стало известно, что Мишин переносит заболевание без высокой температуры. Из-за болезни тренер не посещает тренировки своих подопечных. Ситуацию на льду временно контролируют его супруга и хореограф Татьяна Прокофьева.

Выяснилось, что тренер заболел еще в Красноярске, где в конце декабря прошел чемпионат России по фигурному катанию.

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