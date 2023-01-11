Жена тренера Алексея Мишина заявила, что он переносит болезнь без высокой температуры

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин переносит заболевание без высокой температуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Татьяну Мишину.

Из-за болезни тренер не посещает тренировки своих подопечных. Ситуацию на льду временно контролируют его супруга и хореограф Татьяна Прокофьева.

По словам Мишиной, тренер заболел еще в Красноярске, где в конце декабря прошел чемпионат России по фигурному катанию.

"Он говорил, что уже лучше (состояние. – Прим. ред.). Будем надеяться, что это не грипп. Он два дня назад уехал на дачу и находится там, чтобы и меня не заразить, и спокойно отлежаться. Надеемся, что все будет в порядке", – сказала жена тренера.

Также она отметила, что Мишин планировал посетить Кубок Первого канала.

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