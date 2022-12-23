Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Серебряный призер олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова по медицинским показаниям снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

За день до старта чемпионата 18-летняя спортсменка почувствовала недомогание, передает РИА Новости со ссылкой на источник. До этого Трусова стабильно тренировалась и посетила церемонию жеребьевки.

В пятницу, 23 декабря, на льду с короткой программой выступят женщины. Соревнования начнутся в 15:25 по московскому времени. Среди участниц турнира заявлены Камилла Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина и другие фигуристки.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль, получив 177,13 балла. Этот результат ожидаемо стал лучшим в ее карьере.

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