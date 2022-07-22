В Швеции потребовали отменить мастер-класс фигуристки Трусовой в Стокгольме

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Федерация фигурного катания Швеции выступила с требованием отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в Стокгольме. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Организация направила письмо в клубы Швеции. Требование поддержала Федерация фигурного катания Стокгольма.
По плану Трусова должна посетить Швецию 27–28 августа. Ее открытая тренировка должна пройти на арене Husby Ishall в Стокгольме. Несмотря на требования федерации, продажи билетов на мероприятие по-прежнему производятся.
Российской фигуристке Александре Трусовой 18 лет. Она является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата Европы по фигурному катанию в 2020 и 2022 годах и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в Финляндию. Турнир состоится в городе Эспоо.
Россиянка Трусова впервые среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: