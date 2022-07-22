В Швеции потребовали отменить мастер-класс фигуристки Трусовой в Стокгольме

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Федерация фигурного катания Швеции выступила с требованием отменить мастер-класс российской спортсменки Александры Трусовой в Стокгольме. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Организация направила письмо в клубы Швеции. Требование поддержала Федерация фигурного катания Стокгольма.

По плану Трусова должна посетить Швецию 27–28 августа. Ее открытая тренировка должна пройти на арене Husby Ishall в Стокгольме. Несмотря на требования федерации, продажи билетов на мероприятие по-прежнему производятся.

Российской фигуристке Александре Трусовой 18 лет. Она является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата Европы по фигурному катанию в 2020 и 2022 годах и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил перенос российского этапа Гран-при по фигурному катанию в Финляндию. Турнир состоится в городе Эспоо.

