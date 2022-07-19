Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Ханю объявил о завершении карьеры

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры, сообщает РИА Новости.

"Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований", – сказал японский фигурист.

В марте Ханю пропустил чемпионат мира из-за травмы правого голеностопа, полученной в ходе выступления на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Там он не сумел защитить титул и занял четвертое место.

Фигуристу 27 лет. Он получил олимпийское золото в 2014 и 2018 годах. Также он является двукратным чемпионом мира (2014, 2017), четырехкратным победителем Финалов Гран-при и победителем Турнира четырех континентов (2020) в мужском одиночном катании.

Ранее непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле после победы над Диллианом Уайтом 33-летний тяжеловес намекнул, что намерен завершить профессиональные выступления на ринге. Позднее Фьюри подтвердил свои слова, подчеркнув, что не вернется в спорт ни за какие деньги.