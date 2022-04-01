Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры

Фото: АР/Chris Pizzello/Invision
Голливудский актер Джим Керри объявил о завершении кинокарьеры. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
О своем решении актер объявил во время обсуждения своего нового фильма "Соник 2 в кино". Керри заявил, что делает этот шаг обдуманно и относится к нему довольно серьезно.
"Мне действительно нравится моя спокойная жизнь. Я сделал достаточно", – сказал Керри.
При этом он не исключил, что может вернуться в кино, если вдруг режиссеры принесут ему сценарий, "написанный золотыми чернилами". По его словам, если при изучении этого сценария он поймет, что людям будет важно увидеть это, то он примет участие.
В марте 2021 года представители компании Morgan Creek сообщили о работе над третьей частью комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли.
Отмечалось, что сценарий предстоящего фильма готовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020).
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