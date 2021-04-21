Кадры со съемок сиквела "Соника в кино" появились в Сети

Фото: twitter.com/daregularsauce
В интернете разместили первые фотографии со съемок сиквела "Соника в кино", где можно увидеть модели не только главного героя, но и Наклза с Тейлзом.
Обычно модели используют для референсов специалистов по графике. Позже они добавляют в сцену героев с помощью CGI. Помимо самих моделей, на снимках можно увидеть форму "крутящей атаки" персонажей.
Оригинальную картину положительно приняли фанаты. Она смогла собрать свыше 300 миллионов долларов по всему миру. Сначала зрители жаловались на неудачный дизайн самого Соника, однако авторы поменяли его после волны критики.
Планируется, что премьера сиквела состоится 8 апреля 2022 года.
Ранее сообщалось, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке. Отмечается, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020).
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: