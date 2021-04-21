Кадры со съемок сиквела "Соника в кино" появились в Сети

Фото: twitter.com/daregularsauce

В интернете разместили первые фотографии со съемок сиквела "Соника в кино", где можно увидеть модели не только главного героя, но и Наклза с Тейлзом.

Обычно модели используют для референсов специалистов по графике. Позже они добавляют в сцену героев с помощью CGI. Помимо самих моделей, на снимках можно увидеть форму "крутящей атаки" персонажей.

Оригинальную картину положительно приняли фанаты. Она смогла собрать свыше 300 миллионов долларов по всему миру. Сначала зрители жаловались на неудачный дизайн самого Соника, однако авторы поменяли его после волны критики.



Планируется, что премьера сиквела состоится 8 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что третья часть комедийного фильма "Эйс Вентура" с Джимом Керри в главной роли находится в разработке. Отмечается, что сценарий предстоящего фильма подготовят авторы, которые работали над комедией "Соник в кино" (2020).