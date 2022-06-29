Вуди Аллен сообщил о возможном завершении карьеры

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Режиссер Вуди Аллен сообщил, что может завершить карьеру после съемок последнего фильма, передает "Газета.ру".
Он объяснил такое решение тем, что творческий процесс перестал приносить ему острые ощущения.
"Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, 4–6 недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится", – пояснил режиссер.
В связи с этим он предположил, что в перестанет снимать новые картины. Аллен рассказал, что осенью отправится в Париж для работы над фильмом, а после может завершить карьеру.
В прошлом году Вуди Аллен рассказал, что хочет снять кино о России. Для этого режиссеру нужны деньги. Если найдется тот, кто профинансирует картину, он готов поработать в Москве или Санкт-Петербурге.
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