Вуди Аллен сообщил о возможном завершении карьеры

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Режиссер Вуди Аллен сообщил, что может завершить карьеру после съемок последнего фильма, передает "Газета.ру".

Он объяснил такое решение тем, что творческий процесс перестал приносить ему острые ощущения.

"Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, 4–6 недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится", – пояснил режиссер.

В связи с этим он предположил, что в перестанет снимать новые картины. Аллен рассказал, что осенью отправится в Париж для работы над фильмом, а после может завершить карьеру.

В прошлом году Вуди Аллен рассказал, что хочет снять кино о России. Для этого режиссеру нужны деньги. Если найдется тот, кто профинансирует картину, он готов поработать в Москве или Санкт-Петербурге.

