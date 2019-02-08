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12:04

Вуди Аллен подал в суд на Amazon

культура

12:04

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Фото: ТАСС/Invision/AP/Evan Agostini

Американский кинорежиссер Вуди Аллен подал в суд иск против подразделения компании Amazon. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Аллен подал иск к Amazon на 68 миллионов долларов за расторжение контракта. Amazon отказалась показывать в кинотеатрах фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" после того, как режиссера обвинили в сексуальном насилии.

Ранее Вуди Аллен объявил о том, что хочет сделать паузу в карьере. Эксперты киноиндустрии сообщали, что это решение принято из-за обвинений 82-летнего режиссера в сексуальных домогательствах со стороны приемной дочери Дилан Фэрроу.

культура

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