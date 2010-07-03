Вуди Аллен поставил в La Scala комическую оперу Пуччини

Фото: ТАСС/ZUMA/Armando Gallo

Один из наиболее влиятельных режиссеров в Голливуде Вуди Аллен поставил в Teatro alla Scala оперу Пуччини "Джанни Скикки". В новой постановке сыграли студенты Академии миланского театра.

Как признался режиссер, он был поражен тем, как молодые и не очень опытные артисты справились со сложной задачей. В спектакле режиссер заменил Флоренцию Пуччини криминальным Неаполем 60-х годов 20-го века. А мошенника – крестьянина Скикки – превратил в грозного мафиози. Театральные декорации на сцене больше напоминают кадры кино о гангстерах.

Это не первая опера Вуди Аллена – режиссер уже ставил "Джанни Скикки" в Лос-Анджелесе в 2008 году. Тогда он в одном из интервью признавался, что "не понимает оперу, находит отчаянно скучной и засыпает на третьей минуте".



Аллен – голливудский режиссер. Среди его работ фильмы "Энни Холл" (Annie Hall, 1977), "Матч Поинт" (Match Point, 2005), "Полночь в Париже" (Midnight in Paris, 2011). Он удостоен множества наград, включая четыре кинопремии "Оскар".

