Вуди Аллен поставил в La Scala комическую оперу Пуччини

Один из наиболее влиятельных режиссеров в Голливуде Вуди Аллен поставил в Teatro alla Scala оперу Пуччини "Джанни Скикки". В новой постановке сыграли студенты Академии миланского театра.
Как признался режиссер, он был поражен тем, как молодые и не очень опытные артисты справились со сложной задачей. В спектакле режиссер заменил Флоренцию Пуччини криминальным Неаполем 60-х годов 20-го века. А мошенника – крестьянина Скикки – превратил в грозного мафиози. Театральные декорации на сцене больше напоминают кадры кино о гангстерах.
Это не первая опера Вуди Аллена – режиссер уже ставил "Джанни Скикки" в Лос-Анджелесе в 2008 году. Тогда он в одном из интервью признавался, что "не понимает оперу, находит отчаянно скучной и засыпает на третьей минуте".
Аллен – голливудский режиссер. Среди его работ фильмы "Энни Холл" (Annie Hall, 1977), "Матч Поинт" (Match Point, 2005), "Полночь в Париже" (Midnight in Paris, 2011). Он удостоен множества наград, включая четыре кинопремии "Оскар".
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