Фигуристка Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков на ОИ в Пекине

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков в одном выступлении. Спортсменка рассказала, что долго шла к этому и была очень рада, когда смогла выполнить их на Олимпиаде.
"После последнего прыжка радовалась, что все элементы выполнила. Уверенной на 100% никогда не можешь быть, просто после следующего прыжка я думала, что можно сделать для следующего", – цитирует ее ТАСС.
Девушка подчеркнула, что, хоть она и не настраивалась на прокат каким-то особым образом, выполнение пяти четверных прыжков не было случайным – это стало результатом постепенной работы. Она также отметила, что контролировала себя на протяжении всего выступления и смогла немного расслабиться только на вращении и дорожке.
Накануне российские спортсменки откатали произвольную программу в женской одиночной программе на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова. За короткую и произвольную программы спортсменка в сумме получила 255,95 балла. Александра Трусова заняла второе место, набрав 251,73 балла. На третьей строчке расположилась Каори Сакамото из Японии.
Выступая в произвольной программе, Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков. Речь о четверном флипе, четверном сальхове, четверном тулупе со степаутом, четверном лутце с тройным тулупом и просто четверном лутце.
Мария Захарова обратилась к российским фигуристкам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: