Фигуристка Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков на ОИ в Пекине

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков в одном выступлении. Спортсменка рассказала, что долго шла к этому и была очень рада, когда смогла выполнить их на Олимпиаде.

"После последнего прыжка радовалась, что все элементы выполнила. Уверенной на 100% никогда не можешь быть, просто после следующего прыжка я думала, что можно сделать для следующего", – цитирует ее ТАСС.

Девушка подчеркнула, что, хоть она и не настраивалась на прокат каким-то особым образом, выполнение пяти четверных прыжков не было случайным – это стало результатом постепенной работы. Она также отметила, что контролировала себя на протяжении всего выступления и смогла немного расслабиться только на вращении и дорожке.

Накануне российские спортсменки откатали произвольную программу в женской одиночной программе на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль завоевала Анна Щербакова. За короткую и произвольную программы спортсменка в сумме получила 255,95 балла. Александра Трусова заняла второе место, набрав 251,73 балла. На третьей строчке расположилась Каори Сакамото из Японии.

Выступая в произвольной программе, Трусова первой среди фигуристок выполнила пять четверных прыжков. Речь о четверном флипе, четверном сальхове, четверном тулупе со степаутом, четверном лутце с тройным тулупом и просто четверном лутце.

