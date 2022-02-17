Фигуристки Щербакова и Трусова примут участие в показательных выступлениях на ОИ в Пекине

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова примут участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. За свое выступление спортсменка получила 255,95 балла: 80,20 балла – за короткую программу и 175,75 балла – за произвольную. Второе место досталось Александре Трусовой. Она откатала с результатом 251,73 балла. На третьей строчке расположилась Каори Сакамото из Японии.

"В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет", – отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что не включать в программу показательных выступлений Валиеву, которая заняла четвертое место, является правом Международного союза конькобежцев.

Кроме Щербаковой и Трусовой, в показательных выступлениях примут участие японка Каори Сакамото, американка Алиса Лью, бельгийка Луна Хендрикс, а также Ю Ен из Южной Кореи. Выступления состоятся 20 февраля.

