Тарасова заявила, что Валиеву "убили" на ОИ в Пекине

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка сборной Олимпийского комитета России Камила Валиева не справилась с давлением на Олимпиаде в Пекине. Об этом она сообщила каналу "Матч ТВ".

"Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая Трусова, Саша показала, каким будет фигурное катание в будущем. Камилу "убили", девочку "убили", – отметила Тарасова.

Камила Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

