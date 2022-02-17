Фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине

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Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. За короткую программу спортсменка получила 80,20 балла, а за произвольную – 175,75 балла. В общей сложности фигуристка набрала 255,95 балла.

Второе место взяла россиянка Александра Трусова с результатом 251,73 балла (74,60 балла – за короткую программу и 177,13 балла – за произвольную). Третье место заняла представительница Японии Каори Сакамото с 233,13 балла (79,84 и 153,29 балла за короткую и произвольную программы соответственно).

Камила Валиева заняла четвертое место, получив 224,09 балла. По итогам короткой программы россиянка занимала первую позицию с 82,16 балла. За произвольную программу фигуристка получила 141,93 балла.

Ранее стало известно, что ОКР направил письмо в МОК с просьбой провести церемонию награждения фигуристов на ОИ. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что мероприятие касается не только российских спортсменов, но и фигуристов из других стран.

