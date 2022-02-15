Тарасова прокомментировала выступление фигуристок ОКР в короткой программе на ОИ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий по поводу выступления фигуристок сборной Олимпийского комитета РФ в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает издание Sport24.
"Девочки молодцы, но могли выступить еще лучше! Нет ничего страшного в том, что Камила ошиблась. А вот Саше падение стоило третьего места. Но все равно все красавицы! Все хороши!" – заявила Тарасова.
Она также выразила надежду, что произвольную программу фигуристки выполнят без ошибок.
По итогам короткой программы лидирующую позицию заняла Камила Валиева, второй оказалась россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла, а третьей – японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова находится на четвертой позиции с 74,60 балла.
Сообщалось, что Валиева допустила ошибку при приземлении во время исполнения первого элемента – тройного акселя. За свой прокат Валиева получила 82,16 балла.
Фигуристка Валиева стала лидером в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
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