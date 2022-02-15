Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российская фигуристка Камила Валиева занимает лидирующую позицию по итогам короткой программы женского одиночного катания на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка допустила ошибку при приземлении во время исполнения первого элемента – тройного акселя. За свой прокат Валиева получила 82,16 балла.
По итогам короткой программы второе место занимает россиянка Анна Щербакова с 80,20 балла, а третье – японка Каори Сакамото с 79,84 балла. Еще одна россиянка Александра Трусова находится на четвертой позиции с 74,60 балла.
С произвольной программой фигуристки выступят 17 февраля.
Ранее биатлонисты сборной Олимпийского комитета России завоевали бронзовые медали в эстафетной гонке на Играх в Пекине. Первое место в забеге заняли норвежские спортсмены, преодолевшие дистанцию за 1 час 19 минут и 50,2 секунды при семи дополнительных патронах и одном штрафном круге. Серебро досталось сборной Франции (+27,4 секунды; 9 дополнительных патронов).
Фигуристка Валиева выступила на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях
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