Российские керлингистки одержали первую победу на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Женская сборная Олимпийского комитета России по керлингу одержала первую победу на Играх в Пекине, обыграв команду Китая со счетом 11:5.

В матче предварительного этапа олимпийского турнира в составе российской команды сыграли Алина Ковалева (скип), Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

После семи матчей команда ОКР занимает десятую строчку в турнирной таблице, потеряв шансы на выход в плей-офф. 16 февраля российским спортсменкам предстоит встретиться с соперницами из Швеции.

Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Дании в четвертом мачте на Олимпийских играх в Пекине. Встреча закончилось со счетом 10:2. Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.

