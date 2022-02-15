Российские керлингистки одержали первую победу на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Женская сборная Олимпийского комитета России по керлингу одержала первую победу на Играх в Пекине, обыграв команду Китая со счетом 11:5.
В матче предварительного этапа олимпийского турнира в составе российской команды сыграли Алина Ковалева (скип), Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).
После семи матчей команда ОКР занимает десятую строчку в турнирной таблице, потеряв шансы на выход в плей-офф. 16 февраля российским спортсменкам предстоит встретиться с соперницами из Швеции.
Ранее мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Дании в четвертом мачте на Олимпийских играх в Пекине. Встреча закончилось со счетом 10:2. Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.
Российские керлингистки потерпели пятое поражение подряд на Олимпиаде
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