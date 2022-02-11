Сборная ОКР по керлингу обыграла команду Дании на Олимпиаде в Пекине

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Мужская сборная ОКР по керлингу обыграла команду Дании в четвертом мачте на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча закончилось со счетом 10:2. Пятый энд россияне Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев (запасной) выиграли со счетом 6:0. После шестого энда датчане отказались от продолжения игры.

До этого россияне обыграли китайцев со счетом 7:4 и проиграли американцам (5:6) и швейцарцам (3:6). Следующая встреча сборной ОКР состоится 13 февраля с командой Италии.

Ранее стало известно, что мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею вышла в четвертьфинал зимних Олимпийских игр в Пекине по итогам матча между командами Чехии и Швейцарии. Российские хоккеисты занимают первую строчку турнирной таблицы группы B с шестью очками.

