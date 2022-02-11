Собянин поздравил Большунова с серебряной медалью в гонке на 15 км на ОИ в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сергей Собянин поздравил лыжника сборной ОКР Александра Большунова с серебром в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Поздравление мэр разместил в своем Instagram-аккаунте.

"Какая гонка получилась в "разделке"! Шестое выступление Александра Большунова на Олимпийских играх и шестая медаль. На этот раз серебро. Поздравляю, Александр Большунов! Потрясающий результат", – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что впереди еще будут гонки, и россияне еще смогут поболеть за сборную ОКР.

Взяв серебро в гонке с раздельным стартом классическим стилем, россиянин принес сборной ОКР 12-ю медаль зимней Олимпиады. Большунов уступил спортсмену из Финляндии 23,2 секунды.

До этого Александр Большунов выиграл золото на Олимпийских играх в Пекине, победив в скиатлоне. Спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

