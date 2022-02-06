Путин поздравил Большунова с триумфальной победой на ОИ

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Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в Олимпийских играх в скиатлоне, сообщается на сайте Кремля. Президент отметил отличные бойцовские качества спортсмена.

"Вы блистательно открыли золотой счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу", – говорится в заявлении российского лидера.

Он выразил уверенность в том, что выступление Большунова вдохновит всех российских олимпийцев.

Александр Большунов победил в скиатлоне и принес команде ОКР первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Российский спортсмен преодолел дистанцию 30 километров за 1 час 16 минут 9,8 секунд. Это его первая золотая олимпийская медаль.

Серебряную медаль забега выиграл лыжник команды ОКР Денис Спицов. Отставание от лидера гонки составило 1 минуту 11 секунд. Замыкает тройку призеров финн Ийво Нисканен, отставший от победителя более чем на 2 минуты.

После гонки в скиатлоне в активе команды ОКР уже четыре награды Олимпиады в Пекине. Днем ранее лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров, а сборная по биатлону выиграла бронзу в смешанной эстафете.