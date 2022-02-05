Лыжница Непряева завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров и принесла российским спортсменам первую медаль Олимпиады в Пекине.

Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, также в тройку попала австрийка Тереза Штадлобер.

Из-за санкций WADA российские спортсмены участвуют в Олимпиаде в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.

