Лыжница Непряева завоевала первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро в скиатлоне на дистанции 15 километров и принесла российским спортсменам первую медаль Олимпиады в Пекине.
Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, также в тройку попала австрийка Тереза Штадлобер.
Из-за санкций WADA российские спортсмены участвуют в Олимпиаде в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.
Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.
Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.
Владимир Путин наблюдал открытие Олимпиады из изолированной ложи
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