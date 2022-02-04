Российская делегация приняла участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Делегация российских спортсменов вышла на Национальный стадион Пекина под флагом сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в рамках парада атлетов на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022.

Знамя команды пронесли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. Шипачев – чемпион Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а его напарница – серебряный призер Игр 2014 года в Сочи.

Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом.

Спортсмены и журналисты на протяжении более чем двух недель будут жить в так называемом "пузыре", специальной изолированной от внешнего мира территории, каждый день им придется сдавать ПЦР-тесты, а передвигаться только на специальных шаттлах, носить маски и перчатки везде, кроме номеров и столовой. Еду при этом участникам Игр будут доставлять роботы.

Из-за санкций WADA российские спортсмены не могут выступать под флагом РФ. Они будут участвовать на Играх в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Им запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы.

В качестве гимна на церемониях награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

