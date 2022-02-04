Российские хоккеистки обыграли сборную Швейцарии в первом матче на ОИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Женская сборная ОКР по хоккею одержала верх над командой Швейцарии в первой игре турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Матч первого круга группового турнира завершился со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу россиянок.

Следующая игра женской сборной состоится 5 февраля. Российским спортсменкам предстоит встретиться с командой Соединенных Штатов.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что один из российских хоккеистов получил пограничный результат теста на коронавирус в Пекине. Он отметил, что данная ситуация вызывает опасения, но находится под контролем. По словам Позднякова, хоккеист вернется в команду при двух отрицательных тестах.

