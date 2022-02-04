Российские фигуристы вышли на 2-е место в командном турнире ОИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам ритм-танца вышли на второе место командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине. Дуэт набрал 85,05 балла.
Первое место заняли спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, набрав 86,56 балла, а третье место досталось итальянцам Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – 83,83 балла.
Сейчас у команды Олимпийского комитета России 17 очков – она занимает вторую строчку турнирной таблицы. Первыми с 20-ю очками идут американцы, а итальянцы с 14-ю очками – третьими. Командный турнир по фигурному катанию завершится 7 февраля.
Ранее российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира. Спортсмен набрал 95,81 балла, принеся команде ОКР восемь баллов. Его опередили олимпийцы из США и Японии.
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