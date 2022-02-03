Флешмоб в поддержку спортсменов ОКР пройдет в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На катке ВДНХ в столице 5 февраля пройдет флешмоб #Вместемысила в поддержку спортсменов Олимпийского комитета России. Об этом говорится в сообщении на сайте выставки.

Отмечается, что принять участие в мероприятии смогут все желающие, предварительная регистрация не требуется.

"В 14:00 участники вместе с известными спортсменами и олимпийскими чемпионами поднимут белые, синие и красные листы и сложат их в флаг", – говорится в сообщении.

Вход на каток осуществляется по билетам, которые можно купить на сайте катка. Сбор будет осуществляться с 13:00 у фонтана "Дружба народов".

Уточняется, что флешмоб пройдет с соблюдением мер безопасности, установленных Роспотребнадзором. На катке нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях – носить маски.

Ранее в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. За три дня огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой Китайской стене и в Летнем дворце. Вечером 4 февраля его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования состоятся сразу в трех кластерах, которые расположены в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

