Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой Китайской стене

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Актер Джеки Чан пронес факел огня XXIV Олимпийских игр по Великой Китайской стене и стал 30-м факелоносцем эстафеты. Об этом сообщает газета Beijing Daily.

Актер второй раз принимает участие в эстафете огня, прошлый раз состоялся в Пекине в 2008 году. Джеки Чан отметил, что это является для него большой честью, несмотря на холод в Бадалине.

"Китайская цивилизация существует уже пять тысяч лет, не так много государств имеют такую долгую историю. Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнут понимать Китай", – сказал Джеки Чан.

Накануне в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. За три дня огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой Китайской стене и в Летнем дворце. Вечером 4 февраля его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования состоятся сразу в трех кластерах, которые расположены в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

