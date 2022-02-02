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Спорт

04:28

В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года

спорт

Фото: Peter Kneffel/dpa/picture-alliance

В Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Торжественная церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке на севере китайской столицы.

За три дня огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. Вечером 4 февраля его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк, передает РИА Новости.

Эстафета олимпийского огня должна стать первой в истории, на которой передача факела состоится от робота к роботу. Для этого задействуют роботов-амфибий и подводных роботов.

Всего участие в эстафете примут порядка 1,2 тысячи факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет. Это школьники, студенты, представители культуры, науки, сфер здравоохранения и образования. Кроме того, чести нести факел с олимпийским огнем также удостоены передовые рабочие и граждане других стран.

Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования состоятся сразу в трех кластерах, которые расположены в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

Ранее МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине 2022 года в условиях ЧС. Они направлены на смягчение последствий в случае выявления коронавирус.

Реализация правил зависит от особенностей конкретной ситуации, в том числе от времени получения положительного ПЦР-теста и положений международных федераций. При этом правила разработаны для каждого вида спорта и отражают принципы, установленные в декабре 2021 года.

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